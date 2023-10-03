يبدأ مع دخول سهيل.. "الزعاق": موسم الأمطار طويل على دول الخليج لكنه شحيح

حدّد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ مدة موسم الأمطار على الدول العربية، لافتاً إلى أن موسم الأمطار على دول الخليج طويل، لكنه يعاني شحاً في الهطولات، ويبدأ مع دخول موسم سهيل في آخر أغسطس، وينتهي بدخول موسم تويبع في نهاية مايو.
وأوضح الزعاق؛ أن المناطق القطبية معدومة الأمطار والاستوائية دائمة المطر، بينما العربية شحيحة المطر.
وتابع الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أن نزول المطر خلال مواسم: "سهيل، والوسم، والمربعانية، والشبط"، من آخر شهر أغسطس إلى آخر فبراير وهي أمطار تنبت الربيع الشتوي، بينما نزول المطر خلال موسم العقارب والأدرعة والحميمين من شهر مارس إلى نهاية شهر مايو، فتلك أمطار منبتة للربيع الصيفي.