يبدأ مع دخول سهيل.. "الزعاق": موسم الأمطار طويل على دول الخليج لكنه شحيح

وتابع الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أن نزول المطر خلال مواسم: "سهيل، والوسم، والمربعانية، والشبط"، من آخر شهر أغسطس إلى آخر فبراير وهي أمطار تنبت الربيع الشتوي، بينما نزول المطر خلال موسم العقارب والأدرعة والحميمين من شهر مارس إلى نهاية شهر مايو، فتلك أمطار منبتة للربيع الصيفي.