أسواق نجران الشعبية.. تفاصيل مبهجة وباعة قدامى وتراثيات نادرة

وفي جهة أخرى من هذه الأسواق.. يأتي سوق الجنابي بكل ما يحمله من هوية ثقافية تراثية نابعة من تمسك أفراد المجتمع النجراني بهويتهم، حيث تعد صناعة الجنابي من الصناعات القديمة في الجزيرة العربية، وكانت تستخدم قديماً للدفاع عن النفس، وأصبحت اليوم رمزاً للاعتزاز والأصالة، وتستخدم بصفتها جزءاً من الأزياء الشعبية لارتدائها في الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية.