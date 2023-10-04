بمشاركة 12 فناناً وفنانةً.. "الموسيقى" تُطلق مهرجان الغناء بالفصحى 12 أكتوبر المقبل

ويقدّم المهرجان أربع ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعدد من النجوم؛ حيث يصدح نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة لعدد من الفنانين الصاعدين.