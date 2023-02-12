"الناصر": تطوّر السوق المالية جاء متزامنًا مع إدراج أرامكو كأحد العوامل المساهمة في هذا النمو

وفي كلمته خلال الملتقى سلّط الناصر الضوء على تطوّر السوق المالية السعودية، مشيرًا إلى أنها تحتل أولوية في إطار رؤية المملكة، وأن المنجزات التي تحققت في السنوات الثلاث الأخيرة كبيرة وتتحدث عن نفسها، فالسوق الآن هي إحدى أسواق المال الأسرع نموًا في العالم، حيث تستفيد من اقتصاد المملكة الذي يُعد ذا نموٍ سريع جدًا بين دول مجموعة العشرين، وتصنف السوق المالية السعودية الآن من بين أكبر الأسواق على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، ويُعد إدراج أرامكو السعودية أحد العوامل المسهمة في هذا النمو.