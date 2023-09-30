"التويجري" تبرز الإصلاحات والتطورات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان

أبرزت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، الإصلاحات والتطورات التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، ومنها حقوق الإنسان، في ظل ما يشهده مجال حقوق الإنسان من حرص واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أن هذه التطورات عزّزت من جهود المملكة في إطار حماية حقوق الإنسان في مختلف نواحي الحياة.