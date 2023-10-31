وزير الحج والعمرة يزور مملكة البحرين لبحث التسهيلات المقدَّمة للمعتمرين

وينتظر أن يعقد "الربيعة" عددًا من اللقاءات مع المسؤولين في مملكة البحرين، إلى جانب الالتقاء بمقدمي خدمات الحج والعمرة؛ لمناقشة آليات توعية المعتمرين، والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين من البحرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.