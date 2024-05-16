"آل الشيخ": توجيه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلاة بجدولة المباريات يؤكد العناية بديننا الحنيف

وقال آل الشيخ عبر حسابه في منصة "إكس": "‏توجيه سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم يؤكّد حرص قيادتنا الحكيمة وعنايتها بديننا الحنيف وتعظيمها قدر الصلاة باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام، فجزى الله سموه الكريم خير الجزاء وأوفاه على جهوده النيّرة وتوجيهاته السديدة".