صقور كيا من الجبر التجارية يخسر لقبه أمام الجبر للتأجير

امتداداً لجهود اللجنة العمالية في مجموعة شركات الجبر في تعزيز وتطوير بيئة العمل الداخلية لتكون أكثر جاذبية وباعثة للإنتاج والإبداع من جميع منسوبيها، نظمت اللجنة العمالية في شركات الجبر بطولاتها الرياضية السنوية، في ألعاب كرة القدم والتنس والكريكت، حيث تم مراعاة أن تشتمل على الرياضات الفردية والجماعية لتناسب جميع منسوبي الشركة، وجاء ختام هذا الكرنفال الرياضي في المباراة النهائية لكرة القدم التي احتضنها نادي الاتفاق بالدمام، بحضور عضو مجلس الإدارة في الشركة الأستاذ محمد إبراهيم الجبر، وممثل مجلس الإدارة الأستاذ سعد فهد الجبر، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية الأستاذ وائل بغدادي، وأمين اللجنة الوطنية للجان العمالية الأستاذ فواز المطيري، ورئيس اللجنة العمالية في شركة الجبر الأستاذ عبدالعزيز الدولة، ومدير العلاقات العامة بنادي الاتفاق الأستاذ عبدالله شراحيلي، وأسفرت منافسات البطولة عن تحقيق فريق شركة الجبر للتأجير المركز الأول في مسابقتي كرة القدم والتنس، فيما حققت شركة الجبر التجارية بطولة الكريكت، وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من كافة منسوبي الشركات وعائلاتهم بالحضور والتفاعل مع الفرق المشاركة مما ساهم في إضفاء أجواء رائعة على المنافسات بين الفرق.