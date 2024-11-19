التخفيض يظهر آليًّا.. "المرور" يحذّر من الروابط الوهمية والمكالمات التي تزعم "سداد المخالفات"

حذّر المرور السعودي من الروابط والمكالمات الهاتفية التي تزعم سداد المخالفات المرورية؛ لافتًا إلى أن طرق السداد المعتمدة هي "نظام سداد" للمدفوعات، والمنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء".
وأوضح المرور أن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%) لا يتطلب التقديم أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور.
وتابع أن التخفيض يظهر آليًّا دون تقديم أي طلب حتى تاريخ 18 أبريل 2025.
ودعا للحفاظ على الهوية الرقمية "الحساب في أبشر" ومعلومات الحسابات البنكية.
وطالَبَ بمتابعة حساب الإدارة على المنصات الرسمية لمزيد من المعلومات.