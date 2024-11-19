التخفيض يظهر آليًّا.. "المرور" يحذّر من الروابط الوهمية والمكالمات التي تزعم "سداد المخالفات"

حذّر المرور السعودي من الروابط والمكالمات الهاتفية التي تزعم سداد المخالفات المرورية؛ لافتًا إلى أن طرق السداد المعتمدة هي "نظام سداد" للمدفوعات، والمنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء".