نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات المبكرة لموسم الحج وجاهزية المرافق

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرّمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان، بديوان الإمارة بمكة، اجتماع لجنة الحج المركزية.
واستعرض، خلال الاجتماع، خطط الجهات واستعداداتها لموسم حج عام 1444هـ، ومناقشة جاهزية المرافق والخدمات والمخيمات بالمشاعر المقدّسة.
واطلع الأمير "بدر" على أوضاع المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدّسة، ونسب الإنجاز فيها.
وتعرّف على الاستعدادات المبكرة لموسم الحج وجاهزية مرافق تقديم الخدمات للحجاج منذ لحظة وصولهم للمملكة حتى مغادرتهم.
جديرٌ بالذكر أنه تم حتى الآن إصدار أكثر من 4 آلاف تصريح مساكن وتهيئة أكثر من 19 ألف حافلة.