العنقري يرأس وفد المملكة المشارك في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية "الإنتوساي"
يرأس رئيس الديوان العام للمحاسبة النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العمومية لمنظمة (الإنتوساي)، والتي ستُعقد خلال الفترة 17- 13 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 11- 7 نوفمبر 2022م، في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل، بمشاركة نحو (800) عضو ومنتسب لمنظمة الإنتوساي في أكثر من (198) دولة.
وستعرض الاجتماعات الخطة الاستراتيجية لمنظمة الإنتوساي للفترة (2023- 2028م)، والمصادقة على ميزانية المنظمة لمدة ثلاث سنوات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ومراجعة المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ISSAI)، إضافة إلى تحديد نائب رئيس المنظمة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الأساسية بها.
وسيناقش الأعضاء عددًا من التقارير؛ من أهمها تقرير الأمين العام عن المنظمة، وعن أهداف التنمية المستدامة، وتقرير معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة عن لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، وتقرير اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، ولجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، بالإضافة إلى تقرير مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).
ويصاحب الجمعية العمومية عقد اجتماع المجلس التنفيذي 76 للمنظمة، والذي سيشارك فيه رئيس الديوان العام للمحاسبة بصفته النائب الثاني لرئاسة المنظمة، كما سيتم تنظيم الندوة الفنية حول "عمل المؤسسات العليا للرقابة في سياق الكوارث العامة"، و"الصوت العالمي والنتيجة العالمية والتأثير بعيد المدى".
يُذكر أن الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) تُعقد كل ثلاث سنوات منذ عام (1959م)؛ لتبادل الخبرات، ومناقشة أهم المواضيع، والموافقة على القرارات والتوصيات التي تضمن تحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في جميع أنحاء العالم.