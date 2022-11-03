العنقري يرأس وفد المملكة المشارك في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية "الإنتوساي"

وسيناقش الأعضاء عددًا من التقارير؛ من أهمها تقرير الأمين العام عن المنظمة، وعن أهداف التنمية المستدامة، وتقرير معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة عن لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، وتقرير اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، ولجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، بالإضافة إلى تقرير مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).