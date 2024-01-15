أمير الرياض يزور الدرعية لتفقد سير العمل.. ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

عقب ذلك، حضر الحفل المعد من قبل المحافظة بمناسبة الزيارة، وبدئ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى سعد العثمان كلمة أهالي المحافظة، رحب فيها بزيارة أمير المنطقة، معرباً عن فخر وامتنان أهالي الدرعية بما تحظى به المحافظة من اهتمام ورعاية من القيادة ، التي أثمرت عن تحقيق المحافظة للعديد من القفزات الكبيرة خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق هيئة بوابة تطوير الدرعية والعديد من النقلات النوعية للمحافظة في شتى المجالات.