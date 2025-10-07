المرور يجدد تحذيره من الانشغال بالجوال أثناء القيادة: أبرز مسببات الحوادث

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” أن على السائقين الحفاظ على سلامتهم وسلامة من حولهم بتجاهل الإشعارات الواردة إلى الهاتف أثناء القيادة، وعدم الرد على الرسائل أو تصفحها إلا بعد التوقف التام في مكان آمن.