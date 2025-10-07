المرور يجدد تحذيره من الانشغال بالجوال أثناء القيادة: أبرز مسببات الحوادث

جدد المرور السعودي تحذيره للسائقين من خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة، مؤكدًا أن الانشغال بغير الطريق يُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية في المملكة.
وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” أن على السائقين الحفاظ على سلامتهم وسلامة من حولهم بتجاهل الإشعارات الواردة إلى الهاتف أثناء القيادة، وعدم الرد على الرسائل أو تصفحها إلا بعد التوقف التام في مكان آمن.
وتأتي هذه الدعوة مجدداً ضمن رسائل توعوية مستمرة تهدف إلى الحد من الحوادث الناتجة عن التشتت أثناء القيادة، والتأكيد على أهمية التركيز الكامل على الطريق لتفادي الأخطاء المفاجئة أو الاصطدام بالمركبات والمارة.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بقواعد القيادة الآمنة مسؤولية مشتركة بين جميع مستخدمي الطريق، وأن تجاهل الهاتف أثناء القيادة يُعد سلوكًا حضاريًا يسهم في حماية الأرواح وتقليل نسب الإصابات والحوادث على الطرق.