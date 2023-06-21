لأول مرة بالشرق الأوسط.. "شاي الصمان" تحصد جائزة المذاق الرفيع الدولية للمرة الثالثة

حصدت شركة شاي الصمان جائزة المذاق الرفيع الدولية لعام 2023، وذلك أثناء مشاركتها ضمن جوائز معهد التذوق الدولي في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل؛ لتصبح أول شركة شاي بالسعودية والشرق الأوسط تحصد هذه الجائزة لثلاثة أعوام متتالية؛ إذ فازت بالجائزة نفسها عند مشاركتها العامين السابقين.

من جانبه، أعرب المدير العام لشركة شاي الصمان عن سعادته البالغة بفوز شاي الصمان بهذه الجائزة الدولية لثلاثة أعوام متتالية، المقدمة من معهد التذوق الدولي، أكبر جهة مختصة تُعنى بتذوق وتقييم العلامات التجارية الكبرى من المشروبات والأغذية؛ "وهو ما يعزز ثقة المستهلك في جودة ومذاق شاي الصمان الذي نحرص على إنتاجه من أعرق المزارع في سريلانكا، التي تمتد خبرتها لأكثر من 200 عام".

ويتم منح جائزة المذاق الرفيع الدولية بعد استطلاع آراء لجنة مكونة مما يقارب من 200 طاهٍ وخبير تذوق من مشاهير الطهاة العالميين، يقومون باختبار مذاق العديد من المنتجات المشاركة في المسابقة من مختلف أنحاء العالم، وتقييمها وفق معايير دولية، دون الكشف لهم عن أسماء المنتجات أو هويتها.

وتستغرق عملية التذوق والتقييم 136 ساعة، ثم يتم إعلان المنتجات الفائزة بجائزة المذاق الرفيع التي فاز بها شاي الصمان لثلاثة أعوام متتالية.

يذكر أن "شاي الصمان" شركة سعودية وطنية، استطاعت أن تخطو خطى ثابتة بتنافسية عالية في قطاع الشاي والمشروبات الحارة بالسعودية والخليج، من خلال تقديمها منتجات حظيت بإعجاب ذائقة المستهلك، الذي بدوره مكنها من الاستحواذ على حصة سوقية قوية، والانتشار في العديد من الأسواق السعودية والخليجية.