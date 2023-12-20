"سعود بن خالد" يفتتح مؤتمر المدينة المنورة الدولي للقلب

افتتح نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر المدينة المنورة الدولي للقلب 2023م.
وينظم المؤتمر، تجمع المدينة الصحي، ممثلاً بمركز أمراض وجراحة القلب، بالتعاون مع جمعية القلب السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري، بفندق مريديان المدينة.
واطلع نائب أمير المنطقة، فور وصوله للمؤتمر على المعرض المصاحب، والذي يضم عدداً من الجهات المشاركة، لاستعراض أحدث التقنيات الطبية في مجال رعاية وعلاج أمراض القلب. بعد ذلك عزف السلام الملكي ثم بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم.
وألقى الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي عبدالرحمن الحربي، كلمة أوضح فيها أهداف المؤتمر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، وبمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين برعاية أمراض القلب.
وأكد "الحربي"، سعي اللجنة المنظمة لمناقشة الابتكار والتقنيات الحديثة في رعاية مرضى القلب.
وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرضى، وتحسين نظام الرعاية الصحية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية، واستعراض أحدث الابتكارات، وتفعيل الشراكة الاجتماعية والمجتمعية، وبناء القدرات المؤهلة؛ لتقديم هذه الخدمات وفق الممارسات العلمية المبنية على البراهين وأحدث التقنيات المعلوماتية الصحية.
كما شاهد نائب أمير المدينة المنورة، العرض المرئي لإنجازات مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، والجوائز والأوسمة التي حصل عليها مؤخراً من جهات عدة معتمدة محلياً ودولياً.
ثم ألقى مدير مركز القلب الدكتور فريد النزهة، كلمة أشار فيها إلى إحصائيات المركز خلال العام الجاري 2023.
ونوه إلى الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لكل منسوبي القطاع الصحي بالمملكة؛ لبذل المزيد من الجهود التي تكفل تقديم خدمات صحية بجودة عالية وفق أعلى المعايير العالمية.
كما كرم نائب أمير المدينة المنورة، في ختام الحفل، نخبة أطباء القلب السعوديين يتقدمهم الدكتور منصور النزهة، والبروفيسور زهير الهليس، والدكتور هاني نجم.
يذكر أن مؤتمر المدينة المنورة الدولي للقلب، يتضمن أكثر من 24 محاضرة ومناقشة علمية وورشة عمل أهمها: ثورة في جراحة القلب الخلقية، والابتكار في تمريض القلب، والفيزيولوجيا الكهربائية، وورشة عمل تصوير القلب التلفزيوني، بالإضافة إلى عرض ملخصات أبحاث ودراسات علمية أخرى في مجال رعاية القلب.