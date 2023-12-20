"سعود بن خالد" يفتتح مؤتمر المدينة المنورة الدولي للقلب

يذكر أن مؤتمر المدينة المنورة الدولي للقلب، يتضمن أكثر من 24 محاضرة ومناقشة علمية وورشة عمل أهمها: ثورة في جراحة القلب الخلقية، والابتكار في تمريض القلب، والفيزيولوجيا الكهربائية، وورشة عمل تصوير القلب التلفزيوني، بالإضافة إلى عرض ملخصات أبحاث ودراسات علمية أخرى في مجال رعاية القلب.