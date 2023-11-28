رئيس البرازيل يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجيو دي روسي باث، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.