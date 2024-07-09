مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يستأصل بالمنظار ورمًا طوله 20 سم متمددًا إلى الوريد الكلوي

وكان المريض قد راجع المستشفى مشتكيًا من وجود دم في البول، وتناقص شديد غير مبرر للوزن، مع آلام مستمرة بالظهر والجانب، وفقدان الشهية، إضافة إلى الحمى والشعور بالتعب. وفور وصوله إلى المستشفى؛ أخضعه الفريق الطبي المتخصص في جراحة المسالك البولية، لفحوصات طبية دقيقة كاختبارات الدم والبول؛ فضلًا عن الفحوصات التصويرية، التي شملت التصوير المقطعي المحوسب C.t-Scan، والـPet-Ct النووية، وأظهرت النتائج وجود ورم ضخم طوله 20 سم، متمددًا من الكلية اليسرى إلى الوريد الكلوي الأيسر، مع وجود جلطة ورمية متشعبة إلى الوريد الكلوي وما قبل الوريد الأجوف السفلي.