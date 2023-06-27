الإبل إلى 8 آلاف ريال.. حركة شراء مكثّفة في سوق المواشي والأضاحي بتبوك

وأوضح عدد من مربي الماشية أنهم يستعدون مبكرًا لموسم عيد الأضحى، الذي يعدّ موسمًا نشطًا لبيع المواشي، كما بيّن عدد من المتسوقين أنهم يأخذون وقتًا كافيًا لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية.