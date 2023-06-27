محليات
الإبل إلى 8 آلاف ريال.. حركة شراء مكثّفة في سوق المواشي والأضاحي بتبوك
أسعار المواشي ما بين 1500 و3000 ريال.. والمتسوّقون يأخذون وقتًا للمعاينة
يشهد سوقُ المواشي بمدينة تبوك الواقع شمال غرب المدينة، في مثل هذه الأيام من كل عام؛ حركةً شرائية مكثفة، يجتمع فيه تجار ومربّو المواشي ويعرضون مواشيهم، وسط إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية.
ورصدت وكالةُ الأنباء السعودية "واس"، في جولة ميدانية؛ حركةَ السوق ووفرة المواشي بجميع أنواعها؛ مثل: "النعيمي" الذي تتراوح أسعاره من 1500 إلى 2500 ريال حسب الحجم، فيما بلغ سعر "النجدي" من 1800 إلى 3000 ريال، و"الحري" تتراوح أسعارها من 1500 إلى 2000 ريال، فيما تبدأ أسعار الإبل من 3000 إلى 8000 ريال.
وأوضح عدد من مربي الماشية أنهم يستعدون مبكرًا لموسم عيد الأضحى، الذي يعدّ موسمًا نشطًا لبيع المواشي، كما بيّن عدد من المتسوقين أنهم يأخذون وقتًا كافيًا لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية.