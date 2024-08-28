قمم يعلوها الضباب وسفوح اكتست بالأخضر.. تفاعل كبير مع صورة لطالب بفيفاء يدرس "عن بُعد"

وكان متحدث "تعليم جازان" قد أعلن عن تحويل الدراسة اليوم الأربعاء عن بُعد، عبر منصة مدرستي، في جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم محافظة صبيا والمدارس التابعة لها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.