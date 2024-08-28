قمم يعلوها الضباب وسفوح اكتست بالأخضر.. تفاعل كبير مع صورة لطالب بفيفاء يدرس "عن بُعد"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطالب من محافظة فيفاء جنوبي السعودية، وهو يبدأ يومه الدراسي عبر منصة "مدرستي"، بعد تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد بسبب الأمطار.
ولقيت الصورة رواجًا واسعًا؛ نظرًا لجمال الموقع المطل على سفوح الجبال الراسيات التي تتميز بها محافظة فيفاء؛ فيما توشحت قممها الخضراء بالضباب.
وكان متحدث "تعليم جازان" قد أعلن عن تحويل الدراسة اليوم الأربعاء عن بُعد، عبر منصة مدرستي، في جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم محافظة صبيا والمدارس التابعة لها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.