"تعليم الرياض" تؤجِّل قرارها بإلغاء إداراتها بالمحافظات وتحويلها لمكاتب

علمت "سبق" أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أجَّلت صباح اليوم توجُّهها لإلغاء إدارات التعليم وتحويلها إلى مكاتب، الذي كانت قد حددته بـ٦٠ يومًا ابتداء من اليوم الأحد.
وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس السبت عن استباق إدارة تعليم الرياض للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم، مقررة إلغاء إدارات التعليم بالمحافظات التابعة لها، وتحويلها إلى مكاتب خلال 60 يومًا. وتضمّن الجدول الزمني الذي أصدرته إدارة التعليم لإلغاء إدارات التعليم في المحافظات وتحويلها لمكاتب خطوات عدة، وأولاها: إصدار قرار تشكيل لجنة تطبيق وثيقة التشكيلات الإشرافية في 28- 30/ 2/ 1446، بينما سيكون موعد تنفيذ ورش عمل للجنة وثيقة التشكيلات الإشرافية في 1- 2/ 3/ 1446.
أما تدقيق وفرز استمارات المفاضلة والشواهد المرفقة فسيكون في الفترة من 5- 16/ 3/ 1446، فيما سيكون تطبيق المعيارية العددية في التشكيلات الإشرافية في الفترة 21- 30/ 3/ 1446.
وحددت تطبيق النموذج الإشرافي الجديد في الفترة 3- 13/ 4/ 1446. أما موعد ترشيح 3 مشرفين لرئاسة قسم أداء التعليم، وترشيح 3 مشرفات لرئاسة قسم الطفولة المبكرة، فسيكون في الفترة 17- 21/ 4/ 1446.
واختتمت الجدول الزمني للتحول بإجراءات تكليف رئيس قسم أداء التعليم ورئيسة قسم الطفولة المبكرة في الفترة 24- 28/ 4/ 1446؛ لتكون مدة التحول 60 يومًا.
وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت الجدول الزمني لحوكمة إدارات ومكاتب التعليم، وحدد الجدول مراحل للتحول، وأكد أن المرحلة الأولى ستُنفذ بنهاية عام 2025، وتتضمن إلغاء مكاتب التعليم البالغ عددها حاليًا 138 مكتبًا، بما يتفق مع خطط التحول لإدارات التعليم، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة بمناطق السعودية بدون إدارات التعليم بالمحافظات.
وبيَّن الجدول الزمني أن المرحلة الثانية ستكون بنهاية عام 2027، وسيتم فيها تقليص عدد إدارات التعليم إلى 16 إدارة تعليم بدون إدارات التعليم في المحافظات، وبدون مكاتب تعليم.
وأتاح الجدول الزمني أن تسبق بعض إدارات التعليم العامة في تنفيذ التواريخ المحددة في تحوُّل إدارات التعليم بالمحافظات إلى مكاتب، أو تحوُّل المكاتب إلى فِرق عمل.