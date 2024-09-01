"تعليم الرياض" تؤجِّل قرارها بإلغاء إداراتها بالمحافظات وتحويلها لمكاتب

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس السبت عن استباق إدارة تعليم الرياض للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم، مقررة إلغاء إدارات التعليم بالمحافظات التابعة لها، وتحويلها إلى مكاتب خلال 60 يومًا. وتضمّن الجدول الزمني الذي أصدرته إدارة التعليم لإلغاء إدارات التعليم في المحافظات وتحويلها لمكاتب خطوات عدة، وأولاها: إصدار قرار تشكيل لجنة تطبيق وثيقة التشكيلات الإشرافية في 28- 30/ 2/ 1446، بينما سيكون موعد تنفيذ ورش عمل للجنة وثيقة التشكيلات الإشرافية في 1- 2/ 3/ 1446.