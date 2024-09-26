معًا نكافح التسول.. سقوط عدد من المتسولين في قبضة رجال الأمن بالشرقية

وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة عبر استعطاف المارة، وآخر من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة.