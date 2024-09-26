معًا نكافح التسول.. سقوط عدد من المتسولين في قبضة رجال الأمن بالشرقية

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الشرقية عن رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة.
وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة عبر استعطاف المارة، وآخر من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.