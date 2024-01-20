تفاعلًا مع "سبق".. "الكهرباء": خطوط الضغط العالي بمخططات جنوب مكة منفّذة وفق التصاريح اللازمة

وكان السكان قد طلبوا من الجهات المعنية استبدال خطوط الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، وتحويل المسار إلى ممشى رياضي؛ لافتين إلى أن تلك الخطوط الكهربائية قد تتسبب في أضرار صحية؛ خصوصًا على أصحاب المنازل الواقعة بمقربة منها.