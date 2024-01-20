تفاعلًا مع "سبق".. "الكهرباء": خطوط الضغط العالي بمخططات جنوب مكة منفّذة وفق التصاريح اللازمة

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن خطوط الضغط العالي في مخططات جنوب مكة المكرمة "5.6.7.8" هي خطوط رئيسية لتغذية المنطقة ولرفع موثوقية الخدمة الكهربائية بها.
جاء ذلك ردًّا على ما نشرته صحيفة "سبق" بتاريخ 19 يناير 2024م بعنوان: خطر يعتلي المنازل.. "مخططات جنوب مكة" تناشد: استبدلوا خطوط الضغط العالي بممشى.
وكان السكان قد طلبوا من الجهات المعنية استبدال خطوط الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، وتحويل المسار إلى ممشى رياضي؛ لافتين إلى أن تلك الخطوط الكهربائية قد تتسبب في أضرار صحية؛ خصوصًا على أصحاب المنازل الواقعة بمقربة منها.
وطالبوا الجهات المختصة بإزالة تلك الشبكة وتحويل المسار المخصص إلى ممشى رياضي يستفيد منه السكان ويكون متنزهًا لهم بعيدًا عن الأخطار المحيطة بهم جراء الكهرباء.
وردًّا على ذلك، قالت الشركة: الخطوط تم تنفيذها وفق التصاريح اللازمة، وروعي فيها وضع حرم محيط بالخطوط لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان حسب المواصفات المعتمدة.
وشددت الشركة على حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات بتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، داعية مشتركيها إلى الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء.