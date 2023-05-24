إغاثي الملك يدشّن البرنامج التدريبي لتأهيل مدربي ومدربات كرة القدم بمخيم الزعتري بالأردن

في سياق آخر سلّم المركز 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا. وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية غينيا الدكتور فهّاد بن عيد الرشيدي، لنائب الأمين العام للشؤون الدينية بجمهورية غينيا الدكتور إبراهيم عثمان باه، بحضور عدد من الأئمة وممثّلي الجمعيات الإسلامية، ووسائل الإعلام، وفريق من المركز، وذلك في مقرّ الأمانة العامة للشؤون الدينية بالعاصمة كوناكري.