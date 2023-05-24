إغاثي الملك يدشّن البرنامج التدريبي لتأهيل مدربي ومدربات كرة القدم بمخيم الزعتري بالأردن

دشّن مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، البرنامجَ التدريبي لتأهيل مدربي ومدربات كرة القدم واكتشاف المواهب، بمشاركة 24 مدربًا والعديد من المواهب بمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
حضر التدشينَ عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر، واللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي، والمحاضرون المعتمدون: محمد عبدالجواد، وسمير هلال، ومدير البرنامج التطوعي السابع عشر بمركز الملك سلمان للإغاثة إبراهيم الدوسري.
وجرى خلال التدشين الاطلاع على آخر أعمال تطوير مرفقات الملعب الذي افتتحه الاتحاد السعودي في وقت سابق؛ حيث تمت مضاعفة مساحته وإقامة مباراة بمشاركة اللاعب السابق محمد السهلاوي مع فريق من أبناء المخيم.
ويأتي ذلك ضمن البرنامج التطوّعي السابع والثامن عشر الذي نفّذته المملكة عبر المركز في مخيم الزعتري خلال الفترة من 5 وحتى 12 مايو 2023م، والذي اشتمل على تقديم برامج تدريبية للقاطنين في المخيم بمختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية؛ إيمانًا بأهمية العمل التطوّعي الذي يعدّ إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.
كما دشّن المركزُ، أمس، المشروعَ الطبّي التطوعي للعيادات التخصُّصية في مجال طب الأسرة والطب الوقائي والجلدية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 21 وحتى 28 مايو 2023م.
وقام الفريق الطبي التطوعي حتى الآن بتقديم خدماته العلاجية لـ400 فرد في عيادة طب الأسرة والطب الوقائي، و151 فردًا في عيادات الجلدية.
ويأتي ذلك امتدادًا للبرامج التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي اليمني ودعم قدراته.
كما دشّن المركزُ، أمس، برنامجَ نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 21 وحتى 28 مايو 2023م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، منذ بدء الحملة، 8 عمليات قلب مفتوح، و14 عملية قسطرة علاجية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المعاينة والفحوصات الطبية لـ47 مريضًا.
ويأتي ذلك ضمن البرامج والمشاريع التطوعية التي تقدمها المملكة ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم دون تمييز؛ بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات أصحاب الدخل المحدود.
في سياق آخر سلّم المركز 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا. وقام بتسليم المساعدات، نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية غينيا الدكتور فهّاد بن عيد الرشيدي، لنائب الأمين العام للشؤون الدينية بجمهورية غينيا الدكتور إبراهيم عثمان باه، بحضور عدد من الأئمة وممثّلي الجمعيات الإسلامية، ووسائل الإعلام، وفريق من المركز، وذلك في مقرّ الأمانة العامة للشؤون الدينية بالعاصمة كوناكري.
وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.
على جانب آخر، التقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة بورتسودان، أمس، أحد مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في السودان.
واستعرض مسؤول مكتب الأوتشا خلال اللقاء، الترتيبات التي أعدّتها المنظمة حيال المساعدات الإغاثية التي يتم تقديمها من الدول المانحة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، للنازحين في جميع مناطق السودان المختلفة.
من جانبه، أعرب فريق مركز الملك سلمان للإغاثة عن جاهزية المركز التامة للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضرّرين في السودان جراء الأزمة الراهنة.
وبحث الجانبان سبل تقديم العون الإنساني العاجل للمتضررين والنازحين داخليًّا في السودان، عبر الجهود المشتركة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأوتشا، وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لإيصال المساعدات الضرورية للمستحقين في المناطق المتضررة بالسودان.