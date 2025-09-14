من "وافر البلجيكية" إلى العالم: رحلة اللقاحات من مختبرات GSK إلى حماية ملايين البشر

وأضاف في تصريح لـ"سبق" أنه بفضل برامج التطعيم، يُمنع سنويًا ما بين ٣.٥ إلى ٥ ملايين حالة وفاة حول العالم. ومع الازدياد الملحوظ للشيخوخة حول العالم، تتزايد أهمية تلبية الاحتياجات الصحية لكبار السن، حيث ما تزال الأمراض المعدية، رغم إمكانية الوقاية منها باللقاحات، تسهم في نسبة كبيرة من استخدام الرعاية الصحية وتكاليفها. وإذا تجاوزت نسبة السكان المحصنين الحد المطلوب، ينخفض معدل الإصابة بالمرض، ليستفيد بذلك حتى الأفراد الأكثر عرضة عبر ما يُعرف بالحماية غير المباشرة."