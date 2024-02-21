ابتكار فريد.. "المزيني" تبتكر صابونة تجميل باستخدام مكونات قرص الكليجا

وتقول "المزيني": بدأت صناعة منتجات التجميل منذ أربع سنوات، وحصلت على ٨ شهادات تدريب بالصابون الطبيعي ومنتجات التجميل، وقد وجدت خلال فترة العمل إقبالًا كبيرًا ودعمًا من الجهات المعنية ليصبح بابًا للرزق، خاصة في ظلّ توجه دولتنا، حفظها الله، لدعم الكوادر والأيدي الوطنية والتسهيلات الكبيرة لدخول الأعمال الحرة".