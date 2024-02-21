ابتكار فريد.. "المزيني" تبتكر صابونة تجميل باستخدام مكونات قرص الكليجا

استطاعت الشابّةُ "الهنوف المزيني" صناعةَ صابونة من مكونات الكليجا بحيث يظنّ الناظر فيها أنها قرص من الكليجا المعروفة بطراوتها ومذاقها الشهي، لكنها في الحقيقة صابونة تجميل من المكونات الطبيعية تستعمل لتصفية البشرة وتنقيتها؛ إذ نجحت هذه الشابّة السعودية في استثمار سمعة الأكلة الشعبية القصيمية بابتكار تجميلي يهمّ السيدات.
وتقول "المزيني": بدأت صناعة منتجات التجميل منذ أربع سنوات، وحصلت على ٨ شهادات تدريب بالصابون الطبيعي ومنتجات التجميل، وقد وجدت خلال فترة العمل إقبالًا كبيرًا ودعمًا من الجهات المعنية ليصبح بابًا للرزق، خاصة في ظلّ توجه دولتنا، حفظها الله، لدعم الكوادر والأيدي الوطنية والتسهيلات الكبيرة لدخول الأعمال الحرة".
وأضافت: بدأت بفكرة صناعة صابونة الكليجا منذ سنتين؛ نظرًا لسمعة هذه الأكلة وانتشارها وقيمتها الغذائية العالية، والمهرجان الذي يقام سنويًّا، فشلنا في البداية ثم كررنا المحاولة قبل أن ننجح أخيرًا.
وختمت: حرصنا أن نمزج المركبات الطبيعية، ليصبح صابونًا طبيعيًّا من زيت الزيتون وزيت جوز الهند والسمسم وزبدة الشيا، وأضفنا القرفة والهيل المضادّ للأكسدة للبشرة، والتي تعتبر أهمّ مكونات الكليجا، واللون مستوحى من بودرة الكركم الطبيعي الغني بالفائدة".