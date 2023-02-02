"ملتقى الرياض" يوصي بتحديد أدوار الإعلام في تعزيز "المسؤولية الاجتماعية"

اختتمت جمعية المسؤولية المجتمعية، اليوم الخميس، في الرياض؛ فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023، الذي نظمته برعاية نائب وزير الموارد البشرية للتنمية المجتمعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
حضر الملتقى رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي، والرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين ومديري القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية، وأكاديميين ومختصين في برامج المسؤولية الاجتماعية، ورؤساء ومديري الجمعيات الأهلية ورؤساء لجان الغرف التجارية للمسؤولية الاجتماعية ورؤساء ومديري أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات، ونخبة من الإعلاميين.
وعقدت خلال الملتقى خمس جلسات على مدى يومين، ناقشت أربعة محاور هي: بناء مفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية، ومساهمة الشركات في جائحة كورونا، وبرامج ومبادرات الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية "جلستان"، ومحور أوجه الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحي.
وأوصى المشاركون في ختام الملتقى بتوصيات عدة؛ أبرزها: وضع استراتيجية وطنية لدور شركات ومؤسسات القطاع الخاص أثناء الأزمات، وتبنّي حوافز للقطاع الخاص لتفعيل دوره في برامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة لإعداد نموذج للشراكات لتجسير العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتحديد أدوار الإعلام في تعزيز مفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية وفق الاستراتيجية الوطنية.
وكذلك الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة للشركات كنموذج للشركات الناشئة، ودعوة الشركات والقطاع غير الربحي للانضمام لمنصة المسؤولية المجتمعية لتحسين الممارسة وقياس الأثر.