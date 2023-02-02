"ملتقى الرياض" يوصي بتحديد أدوار الإعلام في تعزيز "المسؤولية الاجتماعية"

اختتمت جمعية المسؤولية المجتمعية، اليوم الخميس، في الرياض؛ فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023، الذي نظمته برعاية نائب وزير الموارد البشرية للتنمية المجتمعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.