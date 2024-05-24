"الإنسان أولاً".. كيف وضعت الأزمات قيم المجتمع على رأس الأولويات الوطنية في السعودية؟

وأعلن شعار "الإنسان أولاً" نفسه في مواقف عدة، تصدرت فيها المشهد حكومة السعودية عالميًّا، كان آخرها البيان الذي أصدرته هيئة مكافحة الفساد حول حادث التسمم الغذائي الذي حدث في أحد مطاعم مدينة الرياض، وأعلنت فيه الهيئة بعبارات واضحة وصريحة أن هناك محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة في قضية التسمم، بل إنها قالت إن هناك تواطؤًا من بعض ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية، ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية، وإن الدولة ستتصدى لأي تواطؤ بكل شدة.