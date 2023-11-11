الرئاسة المصرية: "القمة العربية الإسلامية" تعزّز التنسيق إزاء التصعيد الإسرائيلي على غزة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، عبر "فيسبوك"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي ستعقد بالرياض، تعدّ استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.