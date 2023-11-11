الرئاسة المصرية: "القمة العربية الإسلامية" تعزّز التنسيق إزاء التصعيد الإسرائيلي على غزة

أعلنت الرئاسةُ المصرية، اليوم "السبت"، أن "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، عبر "فيسبوك"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي ستعقد بالرياض، تعدّ استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.
وأضاف: أن المشاركة تساهم أيضًا في دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.