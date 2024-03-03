في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمخالفين وجناة ارتكبوا عدداً من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 7 مواطنين في الشرقية؛ ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية لخلاف بينهم.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، وتحديد هوية آخرين، لسيرهم بمركباتهم في تجمُّع غير نظامي، وقيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض، على مقيمٍ من الجنسية اليمنية قام بالنشر في حسابه بمنصات التواصل محتوى يتضمن الإساءة إلى شريحة من المجتمع بعبارات خادشة للحياء والآداب العامة، كما تمّ القبض على مواطنَيْن ظهرا في محتوى مرئي في أثناء محاولتهما الهروب بمركبة في سوق شعبي؛ إثر انتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي.