في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمخالفين وجناة ارتكبوا عدداً من الجرائم

وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض، على مقيمٍ من الجنسية اليمنية قام بالنشر في حسابه بمنصات التواصل محتوى يتضمن الإساءة إلى شريحة من المجتمع بعبارات خادشة للحياء والآداب العامة، كما تمّ القبض على مواطنَيْن ظهرا في محتوى مرئي في أثناء محاولتهما الهروب بمركبة في سوق شعبي؛ إثر انتحالهما صفة غير صحيحة وسرقة مبلغ مالي.