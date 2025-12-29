طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (ضوابط المصرح لهم لمشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض)؛ الذي يهدف من خلاله مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلى وضع القواعد العامة التي تحكم التزامات وحقوق المصرح لهم دون تمييز، لمزاولة الأعمال بالجودة والكفاءة حسب المتطلبات والمعايير الفنية والمهنية الصادرة عن المركز، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 يناير 2026م.