"داركو العقارية" تكشف عن مشاريع جديدة في معرض "ريستاتكس جدة 2024"

وتأتي مشاركة "داركو" في (جناح A5)؛ حيث ستكشف عن مجموعةٍ من مشاريعها العقارية الرائدة، من بينها مشروعها الجديد في حي الشاطئ بجدة، بالقرب من الواجهة البحرية، بمساحة 20 ألف متر مربع، والذي تصل قيمته إلى 485 مليون ريال سعودي، ويضمُّ 28 مبنى سكنيًّا، بإجمالي 500 وحدةٍ سكنية، وأكثر من 600 موقفٍ للسيارات، إلى جانب مجموعةٍ من المرافق الترفيهية والخدمية المتنوِّعة.