طرحته أرضًا وتأخّر الإسعاف.. إصابة شابّ بصالة رياضية بمكة تقود زملاءه للتصرف!

اضطرّ مجموعةٌ من الشباب إلى تقديم المساعدة اللازمة لأحد مرتادي الصالات الرياضية أثناء تعرُّضه لإصابة في ركبته ألزمتْه الأرض قرابة نصف ساعة، بعد تأخر الإسعاف لمباشرة البلاغ.
وتفصيلًا: تعرّض أحد الشباب لإصابة في ركبته أثناء ممارسة رياضة الكارديو في إحدى الصالات بالشرائع بمكة.
واتّصل المشرف بالصالة الرياضية على الهلال الأحمر، والذي بدوره أفاد بأن أقرب إسعاف من المتوقع أن يباشر البلاغ بعد ساعة وأكثر؛ نظرًا لضغط العمل وكثرة البلاغات التي وردت لمركز الشرائع، وعليه الانتظار حتى يتم إرسال إحدى الفرق للموقع.
وبادر زملاؤه بحمله على الأكتاف، ومنها على كرسي، حتى إيصاله إلى مركبة كانت تنتظره خارج الصالة، والتوجه إلى أقرب مستشفى، متمنّين له السلامة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة "فهد العنزي" لـ"سبق": إن على الشخص المتضرّر أن يتقدّم عبر القنوات الرسمية.