ولي العهد يرأس مجلس الوزراء.. تكليف جديد يتسق مع إشرافه على الأجهزة التنفيذية للدولة

ومن المناصب التي اضطلع ويضطلع بها الأمير محمد بن سلمان، ويشرف من خلالها على إدارة الأجهزة التنفيذية للدولة: منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، ووضعها في إطار متسق يساعد الدولة على توحيد توجهاتها، بكل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية، وبالشكل الذي يمنع الازدواجية، ويحقق مزيدًا من الارتباط بين الوزارات المعنية بأعمال المجلس، وقد أطلق المجلس العديد من البرامج التنفيذية للمساهمة في تحقيق أهداف "رؤية 2030".