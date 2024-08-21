متى يدخل سهيل.. ولماذا الاختلافات في وقت دخوله؟.. "المسند" يوضح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن نجم أو نوء سهيل يدخل متزامنًا مع طلوع منزلة الطرف "أو الطرفة" في برج الأسد، في 24 أغسطس؛ وفقًا للعروض الوسطى من المملكة.
وأضاف "المسند": أنّ بعض الحسابات الفلكية تُدخل سهيل قبل ذلك بسبعة أيام أو نحوها، ولا ضير في هذا الاختلاف، وربما كلها صحيحة، والاختلاف سببه تحديد إمكانية الرؤية من عدمها عند ظهور نجم سهيل فوق الأفق فجرًا.
وتابع: قد يكون الاختلاف سببه اختلاف موقع الرصد؛ فكلما اتجهنا جنوبًا بكر ظهوره؛ فعلى سبيل المثال في اليمن يظهر سهيل مبكرًا في 25 يوليو، وفي جازان في 7 أغسطس، وفي وسط المملكة في 24 أغسطس، وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر، وهكذا.
وأكمل: لا يعني ذلك بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ، بل تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المحيطة بمدار السرطان.