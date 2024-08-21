متى يدخل سهيل.. ولماذا الاختلافات في وقت دخوله؟.. "المسند" يوضح

وتابع: قد يكون الاختلاف سببه اختلاف موقع الرصد؛ فكلما اتجهنا جنوبًا بكر ظهوره؛ فعلى سبيل المثال في اليمن يظهر سهيل مبكرًا في 25 يوليو، وفي جازان في 7 أغسطس، وفي وسط المملكة في 24 أغسطس، وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر، وهكذا.