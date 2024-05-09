"الأمن البيئي" يضبط 11 مخالفًا لتلويثهم البيئة بحرق مخلفات صناعية في جدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية النيجيرية؛ لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.
وفي واقعة أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (35) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة تصل (500) ريال لكل متن.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.