"معهد الإدارة" يتعاون مع "هارفارد" و"الثقافي البريطاني"لتصميم برامج نوعية واعتماد اختبارات اللغة الإنجليزية

ضمن استراتيجيته التحولية الجديدة، وقّع معهد الإدارة العامة، ممثلًا بمركز الأعمال، اتفاقية تعاون مع مؤسسة Harvard Business Impact (HBI)، تهدف إلى تصميم وتنفيذ مسارات وبرامج تدريبية نوعية تسهم في رفع جاهزية الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها في القيادة والتغيير المؤسسي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها من جانب المعهد مدير عام مركز الأعمال عبدالعزيز اليوسف، ومن جانب المؤسسة كارولين رايت، إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبراء لنقل المعرفة العالمية وتمكين الكوادر السعودية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في المشاريع التدريبية والبحثية المستقبلية، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي إطار تعزيز شراكاته الدولية، وقّع معهد الإدارة العامة أيضًا مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني (British Council)، تهدف إلى اعتماد المعهد كأحد مراكز اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية (IELTS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية من الحصول على شهادات لغوية معترف بها عالميًا ضمن بيئة تدريبية احترافية.
وتتضمن المذكرة إقامة تعاون مشترك مع الجامعات البريطانية لتطوير مجالات التنمية الإدارية وتبادل المعرفة، إلى جانب بناء شراكات مع مؤسسات التدريب المتخصصة، ودعم البرامج الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع مركز اللغة الإنجليزية في المعهد، أحد المراكز الرائدة على مستوى المملكة.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والأبحاث والدراسات بين الجانبين، بما يعزز تطوير الكفاءات الوطنية ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء القدرات البشرية وتمكينها من المنافسة عالميًا.
ووقّع مذكرة التفاهم من جانب معهد الإدارة العامة مدير عام مركز الأعمال عبدالعزيز اليوسف، فيما وقّعها من جانب المجلس الثقافي البريطاني مارتن هوب، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.