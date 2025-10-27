"معهد الإدارة" يتعاون مع "هارفارد" و"الثقافي البريطاني"لتصميم برامج نوعية واعتماد اختبارات اللغة الإنجليزية

وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها من جانب المعهد مدير عام مركز الأعمال عبدالعزيز اليوسف، ومن جانب المؤسسة كارولين رايت، إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبراء لنقل المعرفة العالمية وتمكين الكوادر السعودية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في المشاريع التدريبية والبحثية المستقبلية، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.