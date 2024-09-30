"الفقيه" يشيد بمساهمة مركز الثروة السمكية في الأمن الغذائي العالمي

وأوضح أن ذلك من خلال المساهمة في عملية تصدير المنتجات السمكية، التي بلغ حجمها حوالي 59.84 ألف طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.1 مليار ريال، إلى أكثر من 20 دولة حول العالم أبرزها: الصين وكوريا الجنوبية وروسيا وأستراليا واليابان.