"الفقيه" يشيد بمساهمة مركز الثروة السمكية في الأمن الغذائي العالمي

كشف مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه، اليوم الاثنين، عن دور المركز في تنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وأوضح أن ذلك من خلال المساهمة في عملية تصدير المنتجات السمكية، التي بلغ حجمها حوالي 59.84 ألف طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.1 مليار ريال، إلى أكثر من 20 دولة حول العالم أبرزها: الصين وكوريا الجنوبية وروسيا وأستراليا واليابان.
وقال "الفقيه": إن المركز الوطني للثروة السمكية حصل على 776 شهادة صحية بيطرية للمنتجات السمكية المصدرة دولياً حتى الربع الثالث لعام 2024م.
وأضاف "الفقيه" أن الهدف من هذه الشهادات الصحية البيطرية، التأكد من خلو المنتجات السمكية من مسببات الأمراض ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وهي ضمن الإجراءات الأساسية في تصدير المنتجات السمكية.
وأشار إلى أن الكشف على تلك العينات المسحوبة من الشركات المصدرة للمنتجات السمكية تخضع للفحص المخبري؛ للكشف عن مسببات الأمراض المندرجة في قائمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، قبل تصديرها؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.
كما أوضح أن مختبر المركز حالياً ذو مستوى عال، مثل المختبرات المرجعية بجميع أنحاء العالم في قدرته على تشخيص مسببات الأمراض السمكية.
وتابع قائلاً: إن نسبة الاكتفاء الذاتي من صناعة الاستزراع السمكي بلغ "58%"؛ حيث تأتي صناعة الاستزراع السمكي بالمملكة مصدراً مهماً من مصادر الأمن الغذائي.