"مهرجان كؤوس الملوك والأمراء".. تاريخ من الرعاية الملكية لسباقات الخيل

وتوارث أبناء المؤسس من بعده هذا الاهتمام بالخيل ورعايتها، فدعا الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، عام 1383هـ، عندما كان لا يزال أميرًا، محبّي الفروسية والمهتمّين بالخيل للتجمع ودراسة الحلول المناسبة، ليقرر إنشاء "نادي سباقات الخيل" بتنسيق وعناية من الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، الذي كان أميرًا لمنطقة الرياض وقتها؛ حيث اكتملت الجهود وأنشئ النادي في حيّ الملز عام 1385هـ/ 1965م، وصدر الأمر السامي الكريم من الملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله، بتكليف الأمير عبد الله بن عبد العزيز برئاسة هذا النادي.