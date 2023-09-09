بعد تبرُّعه له بإحدى كليتَيْه.. "آل مرعي" يُنهي معاناة والده مع الفشل الكلوي

من جهته، قال شقيق المتبرع الدكتور عبدالله آل مرعي إن كل أفراد الأسرة كانوا في تسابق للتبرع إلا أن الحظ كان من نصيب أخي محمد الذي فاز بالأجر إن شاء الله، داعيًا لوالده وشقيقه بدوام الصحة والعافية، وأن يجعل ما طالهما في ميزان حسناتهما، وهما الآن في مرحلة العزل، ويتمتعان بصحة جيدة.