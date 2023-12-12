الهيئة العامة للطرق تُعلن تكثيف أعمال الصيانة على طريق المدينة المنوّرة - القصيم

ويجري العمل على تنفيذ عدد من الأعمال، ومنها: كشط وإعادة سفلتة 69 ألف متر طولي، مع تنفيذ أعمال الدهانات على أكثر من 138 ألف متر طولي، إضافة لتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية بطول 69 ألف متر طولي، وتركيب أكثر من 54 ألف وحدة من العلامات الأرضية، وذلك باستخدام 26 معدة حديثة، من خلال أكثر من 115 من الكوادر المتخصصة.