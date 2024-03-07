مستشار قانوني لـ"سبق": "إيقاف الخدمات" بآليته الجديدة يراعي عدم إلحاق الضرر بـ"الموُقف" والأتباع

وبيّن أن الآلية الجديدة تراعي الأخذ بالاعتبار عدم إلحاق الضرر بأي تابع يتبع لذلك الشخص الموقفة خدماته سواءً بالعلاج أو التعليم أو العمل أو السجل التجاري أو توثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، ويمتد ذلك إلى قطاع الأعمال ومن ذلك الشركات التي يملكها أو يكون شريكًا أو مساهمًا فيها أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها.