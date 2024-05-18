بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: الدولة وفرت ميزانيات لبناء المساجد وصيانتها

وقال معاليه: إن ولاة الأمر - حفظهم الله - ومن باب تحقيق رؤية 2030، وكذلك لما للمواطنين من حق في المشاركة بأعمال الخير، سمحوا لنا في وزارة الشؤون الإسلامية بإتاحة الفرصة لمن يرغب من المواطنين بعمل الخير ببناء المساجد والتي هي من أعظم الأعمال، مشيراً لكثرة الطلبات والاحتياجات الواردة للوزارة في هذا الخصوص.