في أثينا.. الخريّف يبحث تعزيز الشراكة الصناعية مع اليونان

وأكد الخريّف في كلمته متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مستعرضًا الروابط الاقتصادية العميقة التي عززتها زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان عام 2022، وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني للمملكة مطلع 2025، مشيرًا إلى أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية.