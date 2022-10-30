عبدالعزيز السليم في قائمة الـ Blooloop لأفضل 50 شخصية مؤثرة على مستوى العالم

اختارت Blooloop عبدالعزيز كأحد أهم الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم في مجال المتاحف من خلال إدارته وإشرافه على إطلاق مركز القصيم العلمي، الذي يعد من أهم المشروعات التعليمية الرائدة في المملكة العربية السعودية، التي تهدف للمساهمة في تحسين البيئة التعليمية وتطويرها من خلال إرساء مبدأ التعلم بالترفيه.
عبدالعزيز مهتم جداً على تشجيع اقرانه من شباب وشابات الوطن ليكونوا مبدعين ومبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فهو مؤمن بأن للشباب طاقات يجب استغلالها وتسخيرها في الأبحاث و الإبتكار.
بدأ حياته المهنية خلال العشر سنوات الماضية على إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات التعليمية والثقافية التي تهدف إلى إثراء المجتمع السعودي، بالإضافة الى تأسيسه شركة Knowliom ، كما أنه عين مؤخراً في لجنة الثقافة والترفية في غرفة الرياض.
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