عبدالعزيز السليم في قائمة الـ Blooloop لأفضل 50 شخصية مؤثرة على مستوى العالم

اختارت Blooloop عبدالعزيز كأحد أهم الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم في مجال المتاحف من خلال إدارته وإشرافه على إطلاق مركز القصيم العلمي، الذي يعد من أهم المشروعات التعليمية الرائدة في المملكة العربية السعودية، التي تهدف للمساهمة في تحسين البيئة التعليمية وتطويرها من خلال إرساء مبدأ التعلم بالترفيه.