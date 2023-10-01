مشاركة في "كتاب الرياض".. كاتبة أدب طفل تُصدر 100 قصة بعضها حملت أسماء أبنائها

وحول ما يميز قصصها قالت ناهد الشوا لـ"سبق": "إن ما يميز قصصي أنها كتب عربية الهوية، عالمية المعايير، ترسخ القيم الإنسانية". مضيفة: "بادرت إلى تقديم طرح يحقق فوزًا نوعيًّا، سمته البحث عن الكيف بأسلوب راقٍ، وتقديمه إلى الطفل بطريقة فاتنة ومقنعة، تناسب شغفه إلى تلقف كل ما هو جديد من معلومات وأفكار، تسهم في رفع تطلعاته وذائقة أحلامه".