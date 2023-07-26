مركز الاعتماد يعتمد 7 مختبرات للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

ويقدم الاعتماد السعودي شهادات الاعتماد في مجالات مختبرات الفحص والمعايرة والقياس، إضافةً إلى جهات التفتيش وجهات منح الشهادات؛ إيمانًا منه بأهمية الرفع من مستوى البنية التحتية للجودة وزيادة موثوقية جهات تقويم المطابقة في القطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها قرابة 350 جهة معتمدة في المملكة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2023م.