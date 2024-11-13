أمير الشرقية يرعى الحفل الختامي للمعسكر العلمي "مسبار 8"

وتابع "الخالدي": نتذكر ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من أن القطاع غير الربحي يؤدي دورًا رئيسًا في دعم التنمية الوطنية، خاصة في مجالات التعليم وتنمية القدرات البشرية.