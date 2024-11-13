أمير الشرقية يرعى الحفل الختامي للمعسكر العلمي "مسبار 8"

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، حفل ختام المعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 8" الذي نظمته جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة.
جاء ذلك بشراكة استراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومشاركة فاعلة من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية ما تقدمه الجمعيات الخيرية من مساندة للمستفيدين من خدماتها، وفق توجيهات القيادة -رعاها الله- والتي تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الثالث وتقدم له الدعم لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
واطلع على معرض مشاريع الطلاب والطالبات التي تمثل التطبيق العملي للمسارات العلمية التي درسوها على أيدي نخبة من أساتذة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وركزت على علوم المستقبل ومهارات القرن الحادي والعشرين، التي تساعد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن المعسكر الذي شارك به 120 طالبًا وطالبةً من المتميزين على مستوى المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "بناء" الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي: إن المعسكر يؤكد رؤية قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأضاف: نجني اليوم ثمرة الاستثمار في شباب يسعى إلى تحقيق أهدافه في بناء مستقبل مشرق لهذا الوطن.
وتابع "الخالدي": نتذكر ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من أن القطاع غير الربحي يؤدي دورًا رئيسًا في دعم التنمية الوطنية، خاصة في مجالات التعليم وتنمية القدرات البشرية.
وقال: نسعى من خلال الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين القطاعات الثلاثة: الحكومي والخاص وغير الربحي، إلى دعم المشاركين والمشاركات وتطوير قدراتهم في مجالات تواكب التوجهات العالمية وتتماشى مع تطلعات المملكة.
ولفت إلى أن الاختيار وقع على تخصصات نوعية تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهندسة الطيران، والطاقة المتجددة، الكيمياء وعلوم المواد، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وهندسة البترول.