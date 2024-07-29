أمير الشرقية: السعودية تمتلك إمكانيات وبنية رياضية متميزة لاستضافة كأس العالم 2034

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أن السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لديها إمكانيات كبيرة، وبنية رياضية متميزة؛ تؤهلها لاستضافة وتنظيم كأس العالم عام 2034.