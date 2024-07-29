أمير الشرقية: السعودية تمتلك إمكانيات وبنية رياضية متميزة لاستضافة كأس العالم 2034

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أن السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لديها إمكانيات كبيرة، وبنية رياضية متميزة؛ تؤهلها لاستضافة وتنظيم كأس العالم عام 2034.
وفي التفاصيل، قال أمير الشرقية: إن الكثير من مدن السعودية تمتلك منشآت رياضية متطورة، وتضم منشآت رياضية وملاعب حديثة، حرصت الدولة -أيدها الله- على إنشائها وفق أفضل المعايير العالمية لخدمة الرياضة والرياضيين على مستوى السعودية والعالم.
وسأل أمير المنطقة الشرقية اللهَ تعالى أن تكلل جهود السعودية بالنجاح، وأن يحظى الوطن باستضافة أهم حدث كروي على مستوى العالم؛ لنُبرز للعالم ما نحظى به من تقدم وتطور وتنمية في ظل قيادتنا الرشيدة -رعاها الله-.