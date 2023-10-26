رئيس "سبايكا" بهاء قاسم: الرصد والتحليل الإعلامي ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات الصحيحة.. وكفاءة "الاستماع" باللغة العربية هي مفتاح النجاح بالمنطقة

وقال أن تطور عملية الرصد الإعلامي فتح الباب أمام استخدام الأدوات البرمجية والذكاء الاصطناعي لإنجاز العديد من المهام، التي تشمل التدقيق في كل ما تنشره وسائل الإعلام وشبكات التواصل عن الملفات والأنشطة المعنية، وقياس توجهات المواد الإعلامية، وما يطرأ عليها من تغير سواء في المصادر أو حجم النشر أو القيمة المهنية، وما يتبع ذلك من آثار. ويأتي بعد ذلك التحليل اليومي للقضايا الإعلامية، وتحديد مكامن القوة والأخطار حتى يتم استباق أي أزمات محتملة، وتوفير معلومات موضوعية وتوصيات قيمة تساعد الإدارة على اتحاذ القرارات وإعداد الخطط الاستراتيجية، وتعزيز إيجابية الصورة الذهنية.