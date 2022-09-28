"كابسارك": إصلاحات رؤية 2030 زادت متانة الاقتصاد السعودي لمواجهة الصدمات بـ60%

وقال رئيس "كابسارك" فهد العجلان: للمرونة دور حيوي في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الكبرى والأزمات العالمية كما شاهدنا خلال جائحة كوفيد-19، فقد زادت رؤية المملكة 2030 من متانة اقتصادها، ومع الاقتراب من عام 2030 وتنفيذ المزيد من الإصلاحات فإننا نتوقع أن يصبح الاقتصاد السعودي أكثر مرونة، ومن ثم أكثر متانة، مما يسهم في انتعاش الدورة الاقتصادية للمملكة بما يعود بالنفع على الحكومة والشركات والأسر على المديين المتوسط والطويل.